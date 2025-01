Conceicao Milan, vittoria storica contro la Juve: è stato il primo a riuscirci contro Thiago Motta. Il retroscena dopo l’1-2 in Supercoppa Italiana

La vittoria ottenuta dal Milan di Conceicao contro la Juve è storica. I rossoneri, infatti, sono stati la prima squadra italiana ad infliggere una sconfitta a Thiago Motta da quando allena i bianconeri.

Fino a questo momento della stagione, infatti, la Juve aveva perso solo in Champions League contro lo Stoccarda, mantenendo l’imbattibilità in Serie A. Con l’1-2 in Supercoppa Italiana il Milan ha interrotto la striscia di Thiago Motta.