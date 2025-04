Conceicao Milan, arriva l’endorsement a favore del tecnico! L’ex calciatore l’ha detto veramente

Conceicao Milan, Marco Parolo, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato della possibile conferma del tecnico in rossonero

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha parlato così di Conceicao:

PAROLE – «La mia idea è che è sempre stato un ottimo allenatore. È entrato al mondo Milan da sergente, poi ha dovuto un po’ smussare questo fare da sergente di ferro. Mettimi sul piatto i candidati e per me è il numero uno di quelli possibili per esperienza europea e per quello che ha dimostrato. Conceiçao con gli anni al Porto ti garantisce esperienza Europea. Quest’anno la Champions del Milan è stata condizionata dalle espulsioni di Musah e Theo. Se la società decide di sposare il progetto Conceiçao lui si sta caricando».