Conceicao Milan, Giaccherini sicuro: «Ha le carte in regola per restare ma va chiarita questa cosa»

Conceicao Milan, Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, ha parlato del futuro del portoghese sulla panchina rossonera

Ospite a DAZN, Emanuele Giaccherini ha dichiarato:

PAROLE – «Conceiçao? È arrivato a gennaio, ha trovato la squadra costruita in un certo modo. Deve finire bene la stagione e dare un’impronta forte al Milan. Se c’è un progetto per il prossimo anno, allora ha le carte in regola per poter rimanere. Io penso che se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia avrebbe l’accesso diretto all’Europa League e poi avrebbe a palmares anche la Supercoppa italiana. Io credo che Leao, come talento, sia spropositato e inespresso».