Conceicao Milan, l’ultima indiscrezione è una vera e propria svolta nel futuro del tecnico! Scenario incredibile

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico portoghese: aumentano di gran lunga le chance di permanenza

Clamoroso scenario fornito da calciomercato.it sul futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Il tecnico rossonero, uscito coi tre punti dalla trasferta di oggi a Venezia, ha grosse chance di permanenza.

E se il futuro di Sergio Conceicao non fosse davvero scritto come si sta credendo da troppo tempo? Lo scenario di una conferma del tecnico portoghese sta prendendo piede lentamente, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi qualcuno nutre particolare stima nell’ex Porto.