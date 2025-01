Condividi via email

Conceicao Calabria, il club sorprende tutti: decisione presa sui due protagonisti, nessuna multa nei loro confronti

Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di non multare Davide Calabria e Sergio Conceicao per la lite vista a fine partita nel campo di San Siro.

Il club dimostra così che si è trattato di un semplice malinteso tra i due protagonisti dello scontro verbale. Subito dopo la gara, negli spogliatoi, era già intervenuto Ibrahimovic che ha poi mandato a chiarire i fatti alla stampa il terzino e l’allenatore.