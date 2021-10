Mirante al Milan, è ufficiale: il comunicato del club rossonero

Dopo aver terminato il consueto iter legato alle visite mediche e alla firma del contratto, Antonio Mirante è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il portiere ha firmato un contratto fino al termine dell’attuale stagione sportiva e indosserà la maglia numero 83. Ecco il comunicato del club rossonero:

«AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva.

Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83».

Day 1 of your new Rossonero adventure 🧤🔴⚫

Benvenuto, @MIRANTE83 👊#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/0WkSqaQCmq

— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021