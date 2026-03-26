Compleanno Kjaer, gli auguri del Milan all’ex difensore rossonero che compie 37 anni. Segui le ultimissime sui rossoneri

In casa Milan oggi si festeggia il compleanno di un vero e proprio leader carismatico, protagonista indimenticabile della cavalcata verso lo scudetto 2021/2022: stiamo parlando di Simon Kjaer. Il difensore danese spegne oggi 37 candeline. Ritiratosi dal calcio giocato nel 2025, Kjaer ha lasciato un vuoto profondo nel cuore dei tifosi del club rossonero, che ancora oggi ne ricordano l’importanza dentro e fuori dallo spogliatoio.

L’omaggio dei compagni e il legame con la squadra

Nonostante il ritiro, il legame tra il danese e l’attuale gruppo a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri resta fortissimo. Allegri, dall’alto della sua esperienza, sa bene quanto figure come quella di Kjaer siano state fondamentali per forgiare la mentalità vincente dei rossoneri.

Proprio in queste ore sono arrivati via social gli auguri speciali di Matteo Gabbia, cresciuto proprio sotto l’ala protettrice di Simon. Gabbia ha condiviso una storia su Instagram con una foto che li ritrae insieme a Christian Pulisic, scrivendo: “Auguri amico mio. Ti voglio bene”. Un gesto che sottolinea l’eredità umana lasciata dall’ex numero 24.