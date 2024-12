Compleanno Calabria: arrivano gli auguri social del Milan al capitano rossonero – VIDEO

Compleanno Calabria: al capitano del Milan arrivano anche gli auguri social del club rossonero. Sono 28 le candeline

Giornata speciale quella di oggi per Davide Calabria, non solo per Atalanta-Milan in programma questa sera a Bergamo. Il capitano rossonero festeggia infatti il compleanno numero 28.

A lifetime in Rossonero 🎂

Have a brilliant day, Davide! 🥳#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) December 6, 2024

Anche il Milan, attraverso i propri profili social, si è unito ai tanti messaggi di auguri per il classe ’96.