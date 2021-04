Compagnoni: «Sul futuro di Donnarumma ho un’opinione precisa»

Compagnoni ha spiegato come sia molto difficile che dall’estero arrivino offerte più alte di quella fatta dal Milan

Maurizio Compagnoni, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la situazione contrattuale di Donnarumma spiegando:

«La scelta se rinnovare o no a Donnarumma è condizionata dall’aspetto economico. Il Milan ha fatto un’offerta importante, ma faccio fatica a pensare che dall’estero arrivi una proposta superiore perché le altre grandi squadre non hanno bisogno di svenarsi per prendere Donnarumma. Siamo quasi a fine aprile e non so se arriveranno proposte. Il Milan non si spengerà oltre una certa cifra, ma ribadisco, dall’estero non arrivano offerte, magari arriveranno in futuro».