Como Milan, Vernazza sui rossoneri: «Un'orgia di pareggi che nuoce alla classifica».

Oggi si giocano Como-Milan e Atalanta-Juventus. . Su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza analizza i problemi sia dei rossoneri che dei bianconeri. Le due squadre saranno avversarie sabato pomeriggio.

«Diciannove pareggi in due, un intero girone di campionato. Dodici i pari della Juve nell’attuale Serie A, sette quelli del Milan. Un’orgia di X che nuoce alla classifica. La Juve, con una partita in meno, è quinta, a meno tre dal quarto posto ora occupato dalla Lazio. Il Milan, con due match da recuperare, è ottavo, a meno otto dalla quarta piazza. Chi arriverà quarto sarà sicuro di entrare nella prossima Champions, chi finirà quinto dovrà confidare nel ranking stagionale 2024-25 delle squadre italiane in Europa: non è detto che avremo cinque club in Champions come nell’annata corrente. Per essere certi del pass, si deve puntare al quarto gradino».