Como Milan, domani alle ore 18:30 andrà in scena il recupero della 20esima giornata: la probabile formazione

Alle ore 18:30 di martedì 14 gennaio il Milan scenderà in campo a Como per affrontare la gara valevole per il recupero della 19esima giornata del campionato di Serie A. Mister Sergio Conceicao dovrebbe confermare l’undici titolare scelto contro il Cagliari, fatta eccezione per il terzino destro.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez; Musah, Fofana, Pulisic, Reijnders, Leao, Morata.