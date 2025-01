Como Milan, polemiche per il giallo a Morata: «Non sono d’accordo, è normale che accada»

Como Milan, ammonizione pesante per Alvaro Morata. Il commentatore tecnico di DAZN si è espresso così sulla decisione

Ammonizione per Alvaro Morata al ventesimo minuto di Como–Milan, una sanzione pesante per lo spagnolo che era diffidato e salterà quindi la gara con la Juventus. Non sono mancate le polemiche dei rossoneri per questa decisione arbitrale. Per Luca Marelli l’ammonizione è corretta, questo invece il pensiero di Alessandro Budel (commentatore tecnico di DAZN):

«Solitamente sono d’accordo con Luca, ma questa volta no. Quando ti spingono è normale che nell’inerzia vai a trovare l’avversario. Se ti spingono fai fatica a trattenerti. L’Intervento di Morata è brutto, ma c’è fallo prima».