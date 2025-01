Condividi via email

Como Milan, Conceicao cambia a centrocampo: grande novità tra i titolari. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Manca sempre meno all’inizio del match che vedrà contrapposti Como e Milan. Per la sfida di questa sera Sergio Conceicao è pronto a rilanciare Bennacer titolare. Per fargli spazio dovrebbe accomodarsi in panchina Yunus Musah. Di seguito riportate le ultimissime sulla formazione di oggi.

MILAN (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Rejinders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceicao