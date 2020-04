COME QUEL GIORNO IN CUI – Condividi il tuo migliore ricordo rossonero

Come quel giorno in cui… La nostra nuova rubrica vi invita a condividere con noi il vostro migliore ricordo legato al Milan

COME QUEL GIORNO IN CUI…

Chi si sarebbe mai aspettato, o anche semplicemente immaginato di poter vivere un periodo storico come quello ci sta passando di fronte in questi mesi. La nostra quotidianità è stata stravolta, i lussi cancellati, i divertimenti ridotti. In queste giornate, che sembrano scorrere una inesorabilmente simile all’altra, noi di Milan News 24 abbiamo ideato una nuova rubrica per alleviare tutti insieme i nostri animi. E quale modo migliore se non fare appello alla nostra cara nostalgia? Chi meglio di noi rossoneri potrebbe rievocare questo prezioso sentimento? La risposta è semplice: nessuno.

Il nostro appello va quindi a tutti voi lettori milanisti: vi chiediamo di scavare nella memoria e trovare l’aneddoto più bello, emozionante e divertente che avete vissuto nella vostra lunga carriera da sostenitori del vecchio Diavolo. Un bel ricordo che strappi un attimo di gioia a tutti noi che lo leggeremo e che ci unisca nel viaggio temporale da voi raccontato. Un aneddoto targato Milan, come quel giorno in cui…

Mandateci i vostri testi alla mail redazione@milannews24.com oppure nei messaggi privati dei nostri social network (Facebook, Instagram, Twitter). I migliori verranno trasformati in articoli e pubblicati direttamente sul nostro sito ufficiale!