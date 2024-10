COME in Lucchese Milan Futuro, ANCHE i tifosi del Potenza protestano CONTRO le squadre B: cosa RECITA lo striscione

Come nel caso di Lucchese Milan Futuro, anche i tifosi del Potenza hanno esposto uno striscione contro le squadre B durante la sfida con la Juve Next Gen

(Marco Baridon inviato al Pozzo-La Marmora di Biella) – Continuano le polemiche verso le seconde squadre, che non sono ben viste da tutti i tifosi. Chiaro esempio si è avuto in occasione di Juventus Next Gen Potenza con lo striscione esposto dai tifosi ospiti in tribuna. La stessa situazione si era presentata durante Lucchese Milan Futuro.

«No alle squadre B» il messaggio dei sostenitori lucani, che ha scatenato sui social le polemiche, con le risposte dei tifosi juventini a difesa della loro squadra.