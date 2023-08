Colombo via dal Milan, un club si ritira dalla corsa all’attaccante?

In casa Milan in chiave mercato continua a tenere banco il futuro di Colombo. In tal senso un club si ritira dalla corsa all’attaccante?

Colombo lascia il Milan? L’attaccante potrebbe salutare i rossoneri in questa sessione di mercato, il Genoa è in pole e potrebbe anche non avere più concorrenti.

Come riportato dal Corriere dello Sport il Cagliari rimane defilato e starebbe puntando prima ad altri profili, Borja Mayoral su tutti.