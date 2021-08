Colombo, primi minuti con la SPAL poco felici: eliminazione in Coppa Italia

Primi minuti in maglia Spal per Lorenzo Colombo. L’attaccante di proprietà del Milan è sceso in campo da titolare nel match con il Benevento

Lorenzo Colombo parte titolare alla sua prima gara con la Spal. Il giocatore di proprietà del Milan ha giocato 62 minuti nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Benevento.

Per il classe ’02 una buona occasione nel secondo tempo, poi l’uscita dal campo per far spazio a Latte Lath. Il match è finito 2-1 per i sanniti ai tempi supplementari.