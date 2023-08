Colombo Milan, il Genoa monitora la situazione: affare in salita

Lorenzo Colombo, in possibile uscita dal Milan, è richiesto da parecchie squadre di Serie A: trattativa non semplice per il Genoa

Ci sono buone probabilità che Lorenzo Colombo venga ceduto in prestito dal Milan per un’altra stagione, dopo quella positiva vissuta con la maglia del Lecce lo scorso anno. Sull’attaccante classe 2002 c’è l’interesse di diversi club di Serie A.

Tra di essi c’è anche il Genoa. Tuttavia, come riferisce la Gazzetta dello Sport, nonostante la società ligure si sia mossa per tempo, resta una trattativa non semplice. I rossoblù continuano a monitorare la situazione.