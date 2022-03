Collovati: «Scudetto? Il prossimo turno di campionato sarà chiave». Le parole dell’ex difensore a JuventusNews24

Fulvio Collovati, storico ex difensore campione del mondo nel 1982, parla della corsa Scudetto a JuventusNews24. Le sue parole.

«Prossima giornata decisiva? Penso di sì. C’è anche Milan-Bologna e sulla carta la partita più semplice ce l’hanno i rossoneri. Potrebbe essere una giornata decisiva per il campionato. Però è un’annata di sorprese, come dimostra anche la partita Italia-Macedonia. Tempo fa avevo detto con molta onestà che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto con 5 punti di vantaggio, ma ha fatto 7 punti in 7 partite. Ci si può aspettare qualsiasi cosa»

