Coady: «Diritti? Faremo il più possibile per aiutare le persone…» . Le parole del difensore inglese

Conor Coady ha parlato delle questioni non strettamente calcistiche in Qatar, come l’applicazione dei diritti umani. Ecco le parole del difensore inglese:

«Non siamo politici. Guardi Marcus Rashford e Raheem Sterling e la quantità di cose che hanno fatto fuori dal campo per aiutare le persone. Tutto questo deriva dal fatto che sei un giocatore dell’Inghilterra, perché i ragazzi sono così aperti a parlare con i media e cercano di aiutare le persone il più possibile. Non mi siederò qui e dirò che i ragazzi sanno tutto, perché non lo credo, ma quello che faremo è cercare di aiutare il più possibile. Prima di tutto siamo qui per vincere le partite ma, se c’è qualcosa in più, come ho detto, abbiamo un gruppo maturo».