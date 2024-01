Clivet Milan, rinnovata la partnership: il comunicato UFFICIALE

Clivet-Milan, il club rossonero, con un comunicato, ha ufficializzato il rinnovo della partnership: tutti i dettagli

Con un comunicato, il Milan ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Clivet:

AC Milan e Clivet sono lieti di annunciare il rinnovo della loro partnership, che vedrà il gruppo attivo nelle soluzioni sostenibili in pompa di calore per il riscaldamento, il condizionamento, il rinnovo e la purificazione dell’aria continuare come Air Conditioning and Air Quality Partner del club rossonero.

Assieme dal luglio 2021, i due brand hanno portato avanti una collaborazione che mette al centro la qualità e la tecnologia al servizio della sostenibilità e del benessere dell’individuo e dell’ambiente. Gli ottimi risultati raggiunti in termini di comfort e di risparmio energetico hanno permesso di consolidare la partnership tra Clivet e AC Milan.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha commentato: «Proseguiamo con orgoglio e passione la nostra collaborazione con Clivet dopo esserci uniti per la prima volta nel 2021. Grazie all’impegno quotidiano svolto dietro le quinte di Casa Milan, abbiamo formato una grande famiglia rossonera di partner vincenti e di successo, e Clivet ne rappresenta un ottimo esempio. Siamo particolarmente fieri di continuare dunque il nostro percorso al fianco di questa eccellenza italiana all’insegna della ricerca continua dei più elevati standard di eccellenza».

Stefano Bellò, A.D. di Clivet, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso insieme ad AC Milan . Condividiamo insieme valori imprescindibili come l’attenzione per la salute e la qualità dell’aria, necessari per garantire agli atleti e a tutto lo staff le migliori condizioni in cui allenarsi e ottimizzare le proprie performance, risparmiando energia».

Tutte le tappe della partnership tra Clivet e AC Milan

Prima dell’inizio ufficiale della partnership erano già state installate alcune pompe di calore Clivet per la PUMA House of Football , il centro sportivo della prima squadra femminile e delle giovanili.

Nel 2022, Clivet ha inoltre provveduto a fornire i suoi sistemi di sistemi per il rinnovo e la purificazione dell’aria anche in altre strutture dei rossoneri, tra cui:

• la palestra dello Sports Center Primavera in cui si allena la Primavera del Milan e la relativa area benessere a Milanello

• la PUMA House of Football – Centro P. Vismara, in particolare gli spogliatoi della palestra, l’area medica, gli uffici del primo piano e i laboratori medici

Nel corso del 2023 anche la palestra della prima squadra a Milanello è stata dotata degli impianti Clivet, contribuendo alla ricerca dell’eccellenza e benessere, aspetti centrali per i due brand, nel centro di allenamento che accoglie quotidianamente i giocatori rossoneri nella loro preparazione alle partite.

Infine, l’ultimo importante progetto è stato realizzato presso lo stadio di San Siro a Milano rafforzando ulteriormente il ruolo di Clivet come partner di AC Milan e sottolineando l’attenzione per la salute e la qualità dell’aria come valori condivisi dalle due società che hanno lavorato insieme per garantire agli atleti e a tutto lo staff le migliori condizioni in cui allenarsi e ottimizzare le proprie performance, risparmiando energia.