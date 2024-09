Classifica Serie A Milan, ROSSONERI in VETTA! Non accadeva da ben 343 GIORNI… Le ultimissime notizie sulla squadra

Il Milan, grazie alla vittoria conquistata ieri sera per 3-0 contro il Lecce, si è portato momentaneamente al primo posto in classifica assieme al Torino. I rossoneri non occupavano la vetta da ben trecentoquarantatré giorni.