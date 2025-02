Condividi via email

Classifica Serie A, ecco la situazione del Milan dopo la sconfitta di Bologna. Segui le ultimissime sul club rossonero

Archiviata Bologna-Milan, gara valevole per il recupero della nona giornata di Serie A, la classifica di Serie A non ha più asterischi. Questa la situazione dopo 26 giornate, la zona europea è sempre più folta, dalla Juventus alla Roma ci sono sei squadre in 9 punti.

LA CLASSIFICA:

Inter 57

Napoli 56

Atalanta 54

Juventus 49

Lazio 47

Bologna 44

Fiorentina 42

Milan 41

Roma 40

Udinese 36

Torino 31

Genoa 30

Como 28

Verona 26

Cagliari 25

Lecce 25

Parma 23

Empoli 21

Venezia 17

Monza 14