Classifica Serie A aggiornata: accorcia la Juve, il Genoa ferma l’Atalanta

Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo l’anticipo della diciannovesima giornata di campionato. Si ferma ancora l’Atalanta

I risultati dell’anticipo nella diciannovesima giornata di campionato: non disputata Udinese Salernitana, si ferma ancora l’Atalanta che non trova il gol in casa del Genoa. Accorcia la Juventus a -4 dal quarto posto.

Udinese-Salernitana – non disputata

Juventus-Cagliari 2-0 (40′ Kean, 83′ Bernardeschi)

Genoa-Atalanta 0-0

CLASSIFICA

Inter 43

Milan 39

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 31

Fiorentina 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Bologna 24

Sassuolo 24

Hellas Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa 11

Cagliari 10

Salernitana 8