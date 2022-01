ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Classifica Serie A aggiornata: luna park Roma-Juve, come cambia a la graduatoria nel massimo campionato

Ecco come cambia la classifica in Serie A dopo Roma-Juve e Genoa-Spezia. Milan ancora al comando in attesa dell’Inter.

Milan 48 (21)

Inter 46 (19)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 38 (21)

Fiorentina 32 (19)

Lazio 32 (20)

Roma 32 (21)

Sassuolo 28 (21)

Empoli 28 (21)

Bologna 27 (19)

Hellas Verona 27 (20)

Torino 25 (19)

Udinese 20 (19)

Sampdoria 20 (21)

Spezia 19 (21)

Venezia 17 (20)

Cagliari 13 (20)

Genoa 12 (21)

Salernitana 8 (18)

(partite giocate)