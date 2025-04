Classifica Milan, il nono posto in Serie A crea un altro problema: in vista della prossima stagione

Classifica Milan – Il nono posto in Serie A crea un altro problema in vista della stagione 2025/2026

Il Milan al momento occupa il nono posto in classifica e rischia seriamente di concludere la Serie A 2024/2025 fuori dalla zona coppa europee. Arrivare in questa posizione in Serie A porterebbe ulteriori problemi in vista della stagione 2025/2026.

Infatti chi non rientra nelle prime otto in classifica dovrà partecipare dai turni preliminari in Coppa Italia che inizieranno nel mese di agosto prima del prossimo campionato.