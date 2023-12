Classifica CIES, i migliori finalizzatori: comanda Kane, la posizione di Giroud

Il CIES ha stilato la classifica dei migliori 100 finalizzatori. Comanda Kane, in graduatoria anche l’attaccante del Milan Giroud.

Tra i migliori Il CIES ha stilato la classifica dei top 100 finalizzatori. Comanda Kane, in graduatoria anche l’attaccante del Milan Giroud. Ecco le prime 10 posizioni e la media gol in 90′:

Kane (1.57) Gimenez (1.40) Bellingham (0.98) Banza (1.23) Lautaro Martinez (1.11) Giroud (0.85) Haaland (1.14) Cassierra (0.97) Pavlidis (1.23) Mbappè (1.30)

va tenuto presente che l’ordine è stabilito in base all’indice di rifinitura. Questo è calcolato moltiplicando il numero di gol segnati in campionato nazionale ogni 90′ per il tasso di conversione dei tiri effettuati. Il risultato è corretto dal livello sportivo delle partite giocate (come differenza percentuale rispetto alla media complessiva). Vengono considerati solo i calciatori che hanno giocato almeno 720 minuti in campionato per la stessa squadra durante la stagione in corso.