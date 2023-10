Classifica aggiornata Serie A: cosa cambia in attesa del Sassuolo

Si è giocato il primo anticipo tra Empoli e Udinese. Ecco come cambia la classifica di campionato di Serie A 2023-24

in attesa che scenda in campo anche il Milan:

Inter 18

Milan 18

Napoli 14

Juventus 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 12

Bologna 10

Sassuolo 10

Frosinone 9

Torino 9

Monza 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Lazio 7

Udinese 5*

Empoli 4 *

Salernitana 3

Cagliari 2