Connect with us

News

Cissè deve operarsi, stagione finita per il classe 2006: problemi anche per il Milan!

Published

12 minuti ago

on

By

cisse 4

Cissè finisce la stagione con tanti mesi di anticipo, arriva la comunicazione sulle condizioni del classe 2006

Piove sul bagnato per Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo acquistato dal Milan nell’ultimo calciomercato invernale e lasciato in prestito al Catanzaro fino a fine stagione, che sarà costretto ad operarsi.

Il classe 2006 dopo l’infortunio agli adduttori rimediato durante la sfida contro la Reggiana, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgia, a riportarlo è UsCatanzaro.Net. Per questo il giocatore finisce con praticamente quattro mesi di anticipo la sua stagione.

Una cattiva notizia anche per i rossoneri, dato che questo stop non consentirà a Cissé di poter giocare e crescere in Serie B, creando così un intralcio al programma studiato dal club.


.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Pobega Pobega
Ultimissime Milan2 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Cardinale incontra la squadra, Modric pressing per il rinnovo

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive3 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×