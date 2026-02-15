News
Cissè deve operarsi, stagione finita per il classe 2006: problemi anche per il Milan!
Cissè finisce la stagione con tanti mesi di anticipo, arriva la comunicazione sulle condizioni del classe 2006
Piove sul bagnato per Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo acquistato dal Milan nell’ultimo calciomercato invernale e lasciato in prestito al Catanzaro fino a fine stagione, che sarà costretto ad operarsi.
Il classe 2006 dopo l’infortunio agli adduttori rimediato durante la sfida contro la Reggiana, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgia, a riportarlo è UsCatanzaro.Net. Per questo il giocatore finisce con praticamente quattro mesi di anticipo la sua stagione.
Una cattiva notizia anche per i rossoneri, dato che questo stop non consentirà a Cissé di poter giocare e crescere in Serie B, creando così un intralcio al programma studiato dal club.
