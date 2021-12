Ciao ciao 2021, l’anno dell’Italia, dell’Inter e dei tradimenti

Ultimo giorno del 2021, anno che ha nel trionfo azzurro agli Europei e nel dominio dell’Inter il succo del nostro calcio

Questo 2021 non potremo mai dimenticarlo. Scontato scriverlo, forse altrettanto pensarlo. Tralasciando per un attimo la pandemia e tutto ciò che ne continua a conseguire nelle nostre vite, dal punto di vista calcistico non è stato di certo un anno “normale”.

Palpitante, coinvolgente, storico. Il successo della Nazionale di Roberto Mancini agli Europei è stato senza dubbio il momento più emozionante. Un percorso paziente e laborioso per costruire un’alchimia pressoché perfetta, accompagnata da quel pizzico di buona sorte che mai difetta nei vincitori.

Dalle stelle alle stalle, si dice così no? Pochi mesi appena e dall’estasi di Wembley eccoci di colpo risvegliati nel bel mezzo di un incubo mondiale. Da quei rigori benedetti estivi a quei rigori maledetti in autunno il passo è stato incredibilmente breve. E così il tradimento azzurro si è consumato in undici metri, ostili per Jorginho e i nostri colori quanto amorevoli per la Svizzera.