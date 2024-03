Chukwueze Milan, può cambiare il futuro del nigeriano! Confronto con Ibrahimovic, scenario incredibile

Chukwueze-Milan, può cambiare il futuro del nigeriano: confronto con Ibrahimovic, scenario a sorpresa per l’esterno

Il gol al Verona potrebbe cambiare il destino di Samuel Chukwueze nel prossimo calciomercato Milan. Come riferito da Tuttosport infatti, i rossoneri avevano inizialmente intenzione di valutare offerte per l’esterno già a partire dalla prossima estate ma un confronto con Ibrahimovic ha cambiato le carte in tavola.

La società e la dirigenza rossonera puntano ancora sull’ex Villarreal e hanno intenzione di trattenerlo anche nella prossima stagione.