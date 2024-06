Chukwuemeka Milan, una SOLA strada per l’addio al Chelsea: gli inglesi fanno MURO? La POSIZIONE dei Blues per il centrocampista

Accostato al calciomercato Milan già da mesi, il nome di Carney Chukwuemeka è tornato di moda tra i dirigenti rossoneri, che restano alla ricerca di un nuovo centrocampista da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. L’idea del Diavolo è quella di impostare l’affare con la formula di un prestito con diritto di riscatto. Di parere diverso il Chelsea, club proprietario del cartellino del calciatore.

Come fa sapere Fabrizio Romano su X, infatti, i Blues non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il centrocampista in prestito. Il club inglese è soddisfatto della crescita e delle prestazioni del calciatore classe 2003, e sarebbe disposto a cederlo soltanto a titolo definitivo e per una buona offerta.