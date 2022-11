Christillin: «Ecco cosa dirò ad Infantino. Sui maxi recuperi…»

Evelina Christillin, membro della Fifa in quota Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Mondiale in Qatar: le sue parole

Ospite a Radio Anch’io lo Sport, Evelina Christillin ha dichiarato:

«Sono stati otto giorni con belle partite. Un’unica squadra non è stata all’altezza del gioco, ovvero il Qatar, malgrado le aspettative e i preparativi. Questo Mondiale è stato assegnato 12 anni fa e quello che è stato fatto a livello strutturale non si può dire lo stesso per la squadra. Ci sono state grandi sorprese come quelle dell’Arabia Saudita e del Giappone e questi risultati, come anche quello del Marocco, hanno dimostrato che il calcio globale è migliorato. Non bisogna mai spegnere le speranze e le aspettative nei paesi che non hanno mai fatto parte dell’universo calcio. Adesso ci si indigna, giustamente, per altri valori che non sono di calcio ma di diritti. Ma il punto è che i soldi sono lì. E’ inutile fasciarci gli occhi. La Fifa del 2010 non esiste più, è stata spazzata via dalle inchieste. C’è molto da migliorare. Con gli stadi hanno fatto una cosa pazzesca. In un territorio grande come l’Abruzzo sono riusciti a costruire 8 impianti di quella levatura. Ci porteranno il calcio occidentale, ma è un po’ pochino rispetto allo sforzo profuso per avere questo Mondiale».