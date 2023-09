Corsa scudetto, Vieri snobba il Milan: la favorita è una sola

Corsa scudetto, Christian Vieri, ex attaccante del Milan, ha snobbato il club rossonero nella corsa al tricolore: le sue dichiarazioni

Vieri, ex Milan, ha esaltato la forza dell’Inter dopo la vittoria nel derby, aumentando le possibilità che i nerazzurri di Simone Inzaghi vincano la seconda stella.

«L’Inter, è una mia opinione, è troppo più forte del Milan. L’anno scorso dicevo che l’Inter aveva il centrocampo più forte d”Europa. Perché? Perché fan gol tutti. Ci sono questi tre centrocampisti che fanno gol, che entrano sempre, poi hanno preso un altro che si chiama Frattesi. Il centrocampo dell’Inter per me è il più forte d’Europa, non ho dubbi. Le partite si vincono a centrocampo. Thuram ha fatto dimenticare Lukaku: gioca con la squadra, va in profondità, è veloce e ha forza, è bravo. L’Inter ha una squadra completa. Hanno due giocatori per ogni ruolo e sono fortissimi. Gioca bene, è solida e ha strameritato di vincere il derby. Lautaro devastante, sono tutti forti forti e completi. L’Inter lotta per vincere lo scudetto e la Champions anche quest’anno».