Chiesa Milan, la Juve ha DECISO il suo futuro: se non dovesse andare via potrebbe restare in tribuna per tutta la stagione! Le ultime sull’obiettivo

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa continua a non rientrare nei piani del calciomercato Juve per il futuro. Di rinnovo neanche si parla più e al suo entourage è stato da tempo comunicato che si dovranno trovare una nuova sistemazione il più in fretta possibile tanto che è stato proposto anche al mercato Milan.

Il giocatore, però, potrebbe anche restare un altro anno fino alla naturale scadenza del suo attuale contratto in data 30 giugno 2025. Il rischio grosso per il numero 7 è quello di doversi fare un’intera stagione in tribuna, visto che l’attuale intenzione del club bianconero sarebbe proprio questa.