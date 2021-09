Chiellini: «Grande gara, ma ci manca qualcosina. Vinceremo mercoledì»

Chiellini è intervenuto ai microfoni della Rai dopo il pareggio rimediato dall’Italia contro la Svizzera. Le dichiarazioni del capitano

Giorgio Chiellini, dopo il pareggio rimediato dall’Italia contro la Svizzera per 0-0, ha parlato nel post partita ai microfoni di RaiSport. Ecco le dichiarazioni del capitano degli Azzurri.

GRANDE PARTITA – «Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti punti di vista: agonistico e tecnico. Forse una delle migliori partite, forse meglio del 3-0 a Roma a giugno. Ci è mancato un pizzico per fare gol, è qualcosa che dobbiamo tirare fuori il prima possibile. Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a giovedì perché siamo entrati più in partita, ma ci manca qualcosina. Questa squadra lo troverà, oggi mi è piaciuta tanto. E’ tornata quella che avevamo lasciato a Wembley. L’ultimo passettino lo faremo ad ottobre in Nations League, poi a novembre ci prenderemo la qualificazione al Mondiale».

LITUANIA – «Pensiamo alla partita di mercoledì, quella con gli svizzeri è molto lontana. Poi c’è la Nations League, pensiamo di partita in partita che è la nostra forza. Ora recuperiamo, abbiamo speso tantissimo. Tanti come me erano alla prima partita stagionale. Recuperiamo le energie e vinciamo mercoledì, poi c’è tempo per fare le considerazioni».

JORGINHO – «In quel momento è la squadra che aiuta Jorginho che è il nostro pilota in campo. Lui si è tirato su nel secondo tempo, la squadra gli ha dato una mano. Abbiamo creato tante occasioni e sofferto fino alla fine, mantenendo il risultato che non è mai scontato. Se ci mancava quel pizzico di attenzione, la perdevamo e potevamo compromettere il discorso Mondiale. Abbiamo fatto una gran partita, ci sono tante note positive. Vinciamo mercoledì e poi faremo altre considerazioni».

