Chi punta realmente sui giovani? Il Milan secondo in Italia

Il Milan al secondo posto in Italia per minuti concessi agli Under 21 nel corso dell’ultimo campionato: ecco i dati

Secondo uno studio effettuato dalla CIES Football Observatory, la Serie A è il quarto dei 5 principali campionati al mondo ad aver schierato per più minuti Under 21 nelle proprie formazioni. Un dato leggermente deludente per Roberto Mancini che nei giorni scorsi aveva espressamente rivolto un appello ai club nostrani.

Per quanto riguarda in particolare la Serie A, una delle eccellenze in tal senso del nostro calcio è proprio il Milan (15.5%). che si piazza al secondo posto, dietro il solo Genoa (19.2%), per minuti concessi ai giovani Under 21. Chiude il podio il Bologna (14.9%). Tra i club che schierano meno U21 ci sono il Lecce (0.1%) e la Lazio (0.4%). Juventus e Inter si posizionano rispettivamente a quota 7.9% e 5.3%.