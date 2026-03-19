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Champions League, si allunga l’astinenza da vittorie: record negativo per le squadre di Serie A

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3 ore ago

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milan champions league manchester 2003

Champions League, il trofeo di cui il Milan è stato padrone, ora è diventata una vera e propria maledizione per le squadre di Serie A

Ieri sera è uscita ufficialmente anche l’ultima italiana presente in Champions League, si tratta dell’Atalanta di Raffaele Palladino. Praticamente già sicura dell’eliminazione dopo l’1-6 dell’andata. Quindi tra le top 8 d’Europa non c’è nessuna squadra di Serie A.

L’unica squadra italiana ad aver vinto la Champions League resta l’Inter nel 2010 a Madrid contro il Bayern Monaco. Da lì solamente 4 finali (Juventus 2015, 2017 e Inter 2023, 2025) senza alcuna vittoria.

Record negativo per le squadre di Serie A: crisi per il calcio italiano

Diventano dunque 16 le stagioni senza vittoria per la Serie A. Dal 1955/56, da quando esiste il trofeo, la massima striscia senza vittorie era di 15 stagioni: dal 1968/1969 vittoria del Milan al 1984/85 vittoria della Juventus.

E pensare che proprio il Milan nella sua storia è stato padrone di questo trofeo, con ben 7 vittorie, solo il Real Madrid è riuscito a fare meglio.

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