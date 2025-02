Champions League Milan, Galdi lancia i rossoneri: pronostico che non lascia dubbi

Champions League Milan, Galdi, noto giornalista di Telenord, ha indicato nei rossoneri i favoriti per la corsa europea

Intervistato da Sampnews24, il giornalista Galdi ha parlato così della corsa Champions League:

Quali sono le favorite per arrivare al quarto posto?

«Il Milan in grossa ripresa è la squadra che riuscirà staccare quelle dietro perché con i nuovi acquisti ha messo una marcia diversa. La Lazio sarà la vera rivelazione con Baroni chè una garanzia».

Un’ultima domanda sulla Nazionale: come giudica il lavoro di Spalletti dopo la delusione di Euro 2024?

«Spalletti si è trovato in situazione scomoda con una nazionale che non aveva costruito lui e in un momento in cui in Italia ci sono pochi talenti. Ci manca un giocatore come Totti, Baggio Del Piero e questa è una lacuna grande, perché ci vogliono giocatori in grado di fare subito la differenza. Serve un gruppo per affrontare il girone qual mondiale con certezze. Di solito le qualificazioni iniziano due anni prima, ora manca un anno e mezzo al Mondiale, questo sarebbe stato limite ma per Spalletti può essere un vantaggio perché manca poco e non ha molte scelte. I giocatori che sceglie saranno protagonisti. Il suo lavoro dipenderà molto se riuscirà o meno a portare Italia ai Mondiali perché se dovesse fallire la terza il suo lavoro verrebbe meno».

