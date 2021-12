Figuraccia Uefa: dichiarato nullo il sorteggio Champions, il motivo

Figuraccia Uefa. L’ Atletico Madrid ha ricorso per far ripetere i sorteggi della Champions League e la Uefa lo accettato. Il motivo è legato ad un clamoroso errore durante l’estazione delle sorteggiate:

Dopo l’estrazione del Villareal (secondo), infatti, Arshavin ha pescato il Manchester United. L’errore è palese, perché entrambe erano nello stesso girone con l’Atalanta e quindi non potevano affrontarsi agli ottavi. Il sorteggio, quindi, è stato rifatto con i sottomarini gialli che hanno pescato il Manchester City.

La pallina dei Red Devils, però, non è stata messa nell’urna dell’Atletico Madrid. Al suo posto è stata messa invece quella del Liverpool tra i possibili avversari dei colchoneros, sbagliando nuovamente perché le due formazioni avevano fatto parte dello stesso girone.

La Uefa ha quindi annunciato che il sorteggio è nullo e verrà ripetuto alle 15. Ecco l’annuncio social:

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.

