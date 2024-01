Chalobah Milan, spunta una nuovissima idea per la difesa! TUTTI i dettagli e le ultime sul mercato rossonero

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a un nuovo difensore da aggiungere alla rosa per questa seconda parte di stagione, che vedrà i rossoneri in corsa in campionato ed Europa League.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore è stato proposto Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea e che sta valutando molte ipotesi per andare a giocare lontano da Londra con maggiore continuità.