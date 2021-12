Cessione Salernitana: nessuna offerta ufficiale. Il tempo stringe

Cessione Salernitana: ancora nessuna offerta ufficiale per l’acquisizione delle quote del club campano. Le ultime notizie sui campani

Mancano due giorni alla scadenza della proroga per la cessione della Salernitana. Non sono ancora arrivate offerte ufficiali ai trust Melior Trust e Widar Trust, che hanno imposto vincoli severi per l’acquisizione del club campano.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Salernitana dovrà trovare un acquirente entro il 31 dicembre per non essere esclusa dalla Serie A 2021/22. Il tempo ormai stringe.