Non solo acquisti ma anche cessioni in casa Milan. Tra queste quella di Duarte che resterà in Turchia al Basaksehir

Come riporta il Corriere dello Sport il difensore sarà riscattato dal club turco ma con lo sconto rispetto ai 5 milioni inizialmente stabiliti