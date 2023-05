Centrocampista Milan: l’identikit cercato da Maldini e Massara

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso ecco l’identikit cercato da Maldini e Massara a centrocampo

come riportato da Calciomercato.com cercano un giocatore che sappia aumentare la fisicità del reparto e compensare il gap con gran parte delle concorrenti in Serie A per le prime posizioni della classifica