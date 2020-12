Celtic, Brown: «Andiamo a San Siro per difenderci, sarà difficile per noi»

Scott Brown, centrocampista del Celtic, ha parlato del Milan ai canali ufficiali del club scozzese. Ecco le sue parole

«Giocare a Milano ed essere coinvolti in partite come questa è assolutamente un grande onore per il club. Dobbiamo andare a 'San Siro' e difenderci bene perché sappiamo che sono una squadra ben organizzata.

Sono in testa in Serie A e sicuramente sarà una partita molto difficile per noi, lo sappiamo. Ma dobbiamo tornare a fare dei risultati positivi e delle prestazioni convincenti».