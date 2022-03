Cecchi Gori: «Il mio amico Pioli sta ottenendo il massimo con quello che ha»

L’ex presidente della Fiorentina Cecchi Gori, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato, tra le altre cose, di Milan

«Campionato? Fortunatamente è molto aperto. L’Inter se avesse tenuto Lukaku lo avrebbe vinto a mani basse, adesso resta la favorita, ma non ci sono certezze. Se ritrovasse Correa le cose potrebbero migliorare, è un giocatore che può fare la differenza in qualche partita. Poi c’è il Napoli di De Laurentiis: ha un campione come Osimhen, un grande centravanti che può migliorare ancora e secondo me è superiore anche a Vlahovic. Il Milan si arrabatta come può e il mio amico Pioli sta ottenendo davvero il massimo dai giocatori che ha. Vedremo»