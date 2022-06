Ceccarini: «Maldini vuole De Ketelaere, forte pressing nelle ultime ore»

Nicolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato della trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere: le sue parole

Intervenuto su TMW, Nicolò Ceccarini ha parlato così del mercato del Milan:

«Molto attivo anche il Milan, che sta cercando di accelerare il suo mercato. Praticamente preso Renato Sanches, Maldini e Massara hanno alzato fortemente il pressing su De Ketelaere. L’obiettivo è abbassare le richieste del Bruges che sono sempre molto alte. Sarebbe un grande colpo considerato anche le straordinarie doti tecniche e la capacità di adattarsi a più ruoli. Il belga infatti può giocare sia come trequartista ma all’occorrenza anche come esterno alto a destra. Intanto è sempre più vicina l’intesa con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo di Florenzi».