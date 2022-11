Ceccarini: «Il Milan resta alla finestra per Ziyech»

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha parlato della situazione legata a Ziyech per il mercato del Milan: rossoneri vigili

Dalle colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato così della pista Milan-Ziyech:

«Infine il Milan. Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, il club rossonero deve ancora decidere come muoversi a gennaio. Di sicuro un nome da monitorare è quello di Ziyech, in uscita dal Chelsea e che rappresenterebbe un’ottima opportunità per aumentare la qualità. Il Milan insomma rimane alla finestra».