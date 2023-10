Cavasin: «Il Milan ha scelto di fare una gara a viso aperto. Ecco cosa devi avere in queste partite». Le parole dell’allenatore

L’allenatore Cavasin è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare il match di Champions League tra PSG e Milan. Queste le sue parole.

PAROLE – «Io ho visto un primo tempo dove il Milan ha fatto una buona partita. Ha scelto di fare una gara a viso aperto, col rischio di concedere spazi al PSG, sapendo che sarebbero stati dolori. Alla prima occasione in cui non hanno marcato bene Mbappé hanno subìto il gol. In queste partite devi avere anche la fortuna che i tuoi giocatori giochino al meglio».