Cataldi: «Milan? È il momento migliore per affrontarli»

Danilo Cataldi parla del prossimo match della sua Lazio contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni al termine della gara con il Napoli

Cataldi al termine della gara contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole sul prossimo match contro il Milan.

MILAN – «Non c’è partita più giusta da affrontare, adesso. Stiamo insieme da tanti anni, sappiamo affrontare questi momenti. Questo non basta per raggiungere la Champions. Non dobbiamo neanche vedere chi ci sta davanti, pensiamo a noi stessi: se le vinciamo tutte stiamo dentro. Il Milan è uno stimolo in più, ma loro non vorranno a fare una passeggiata».